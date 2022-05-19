Цены на недвижимость в Улан-Баторе стремительно растут

CentralAsia (MNG) - Прокатитесь по монгольской столице Улан-Батору, и сразу бросается в глаза обилие строительных площадок. По всему городу вырастает все больше многоквартирных домов и «жилых комплексов» — по сути, закрытых кварталов многоквартирных домов. Сектор недвижимости города явно переживает бум. Однако всего этого нового строительства по-прежнему недостаточно для удовлетворения спроса.

Согласно статистике Национального статистического управления (НСУ), с апреля прошлого года средняя цена покупки квартир выросла примерно на 20 процентов. Средние цены за квадратный метр (кв. м) в квартирах в Улан-Баторе, расположенных в центре города, на конец апреля достигли 3,2 миллиона тугриков ($1030). В нем говорится, что средняя стоимость старой квартиры в городе сейчас составляет 3,01 миллиона тугриков за квадратный метр, что на 25,5% больше.

Рост можно объяснить рядом факторов. Но основная причина во многом связана со скачком фрахтовых ставок из-за пограничных ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

Жилье является одной из самых острых проблем в Монголии, особенно в столице, где проживает более половины 3,4-миллионного населения страны. Более половины жителей столицы живут в юрточных районах, где нет водопровода, центрального отопления и канализации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения