экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сару Назарбаеву удалили из комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изменил состав комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

Среди выведенных из состава названной комиссии — Сара Назарбаева, жена бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Кроме нее, из состава комиссии Токаев вывел уполномоченного по правам человека в Казахстане Эльвиру Азимову, директора «Казпочты» Аиду Абибуллаеву, советскую и казахстанскую скрипачку Айман Мусаходжаеву, председателя правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимову и других.

Президент предложил новых членов комиссии. На должность председателя комиссии Токаев выбрал заместителя руководителя своей администрации Аиду Балаеву, ранее занимавшую должность министра информации и общественного развития. Зампредседателя стала Лаззат Рамазанова, ранее возглавлявшая комиссию.

После январских событий позиции родственников Нурсултана Назарбаева и приближённых к нему лиц, как отмечают наблюдатели, ослабли. Известно об аресте Кайрата Сатыбалды — влиятельного племянника Назарбаева, а также Кайрата Боранбаева — бывшего свата Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента. Кроме того, Дарига Назарбаева лишилась депутатского мандата, младшая дочь Алия Назарбаева сложила с себя полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана (АЭОК), а связываемая с ней компания «Оператор РОП» лишилась доходов, получаемых от сбора утилизационных платежей. Мужья дочерей Нурсултана Назарбаева покинули высокие посты.

81-летняя Сара Назарбаева, основательница и президент детского благотворительного фонда «Бобек», в последние годы редко появлялась на публике. Она не сопровождала мужа Нурсултана Назарбаева в зарубежных поездках и не посещала с ним официальные мероприятия. В стране упорно ходили слухи, что чета давно не живет вместе и что у Назарбаева появилась новая семья: в расследовании журналистов авторитетной организации OCCRP «неофициальной женой» экс-президента названа 40-летняя Асель Курманбаева.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Подорожание сахара в Казахстане связано с ростом мировых цен - Минсельхоз РК
  • Жители считают свои акции мирными, в защиту своих прав, - СМИ о ситуации в Рушане Таджикистана
  • Путин наградил президента Туркменистана орденом Дружбы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com