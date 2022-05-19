Сару Назарбаеву удалили из комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изменил состав комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

Среди выведенных из состава названной комиссии — Сара Назарбаева, жена бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Кроме нее, из состава комиссии Токаев вывел уполномоченного по правам человека в Казахстане Эльвиру Азимову, директора «Казпочты» Аиду Абибуллаеву, советскую и казахстанскую скрипачку Айман Мусаходжаеву, председателя правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимову и других.

Президент предложил новых членов комиссии. На должность председателя комиссии Токаев выбрал заместителя руководителя своей администрации Аиду Балаеву, ранее занимавшую должность министра информации и общественного развития. Зампредседателя стала Лаззат Рамазанова, ранее возглавлявшая комиссию.

После январских событий позиции родственников Нурсултана Назарбаева и приближённых к нему лиц, как отмечают наблюдатели, ослабли. Известно об аресте Кайрата Сатыбалды — влиятельного племянника Назарбаева, а также Кайрата Боранбаева — бывшего свата Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента. Кроме того, Дарига Назарбаева лишилась депутатского мандата, младшая дочь Алия Назарбаева сложила с себя полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана (АЭОК), а связываемая с ней компания «Оператор РОП» лишилась доходов, получаемых от сбора утилизационных платежей. Мужья дочерей Нурсултана Назарбаева покинули высокие посты.

81-летняя Сара Назарбаева, основательница и президент детского благотворительного фонда «Бобек», в последние годы редко появлялась на публике. Она не сопровождала мужа Нурсултана Назарбаева в зарубежных поездках и не посещала с ним официальные мероприятия. В стране упорно ходили слухи, что чета давно не живет вместе и что у Назарбаева появилась новая семья: в расследовании журналистов авторитетной организации OCCRP «неофициальной женой» экс-президента названа 40-летняя Асель Курманбаева.

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