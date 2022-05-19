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Афганистан задолжал Узбекистану и Таджикистану за электроэнергию более $100 млн - СМИ

CentralAsia (UZ) -  В Министерстве энергетики и водных ресурсов Афганистана сообщили, что их страна задолжала более $100 млн за электроэнергию, импортируемую из Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает афганское издание Tolo news.

Представитель министерства Ахтар Мохаммад Нусрат, отметил, что они готовы платить, но банки в странах Центральной Азии, особенно в Узбекистане и Таджикистане, в настоящее время испытывают трудности с переводом денег.

«В Узбекистане есть свои проблемы, мы хотим платить, но проблема в банках», — сказал Ахтар Мохаммад Нусрат.

Между тем бывший глава афганской энергетической компании DABS Аманулла Галиб заявил, что Афганистан платит в год около $300 млн странам Центральной Азии, особенно Узбекистану, за покупку электроэнергии.

«Афганистан покупает большую часть своей электроэнергии в Узбекистане. Это около 108 миллионов долларов в год. Проблема сейчас в оплате счетов», — сказал он, добавив, что война на Украине усложнила банковский процесс для соседних стран.

Ранее специальный генеральный инспектор США по реконструкции Афганистана заявил, что Афганистан импортирует более 80 процентов своей электроэнергии из соседних стран и что, если эти страны отключат электричество, в домах более десяти миллионов афганцев погаснет свет.

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