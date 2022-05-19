ООН: 2021-й побил все рекорды, климатические изменения все больше угрожают людям

CentralAsia (CA) - Как следует из последнего отчета Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является составной частью ООН, четыре ключевых показателя изменения климата — концентрация парниковых газов, повышение уровня моря, теплота и закисление океана — установили новые рекорды в 2021 году. Это еще один явный признак того, что деятельность человека вызывает изменения в планетарном масштабе, на суше, в океане и в атмосфере с вредными и долговременными последствиями для устойчивого развития и экосистем.

Экстремальные погодные явления — повседневное «лицо» изменения климата — привели к экономическим потерям в сотни миллиардов долларов, нанесли тяжелый урон человеческим жизням и благополучию и вызвали потрясения в области продовольственной и водной безопасности и перемещения, которые привели к акценту в 2022 году.

В отчете ВМО подтверждается, что последние 7 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. 2021 год был «лишь» одним из семи самых теплых из-за явления Ла-Нинья в начале и конце года. Это имело временный охлаждающий эффект, но не изменило общую тенденцию к повышению температуры. Средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13) °C выше доиндустриального уровня.

Критикуя «мрачный перечень неспособности человечества справиться с климатическими изменениями», Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш использовал публикацию флагманского доклада ВМО, чтобы призвать к срочным действиям и воспользоваться «низко висящими плодами» преобразования энергетических систем в сторону от «тупик» от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

В видеообращении Гутерриш предложил 5 важнейших действий, чтобы ускорить переход к возобновляемым источникам энергии. Они включают более широкий доступ к технологиям и источникам возобновляемой энергии, утроение частных и государственных инвестиций в возобновляемые источники энергии и прекращение субсидий на ископаемое топливо, которые составляют примерно 11 млн долларов в минуту.

«Возобновляемые источники энергии — это единственный путь к реальной энергетической безопасности, стабильным ценам на электроэнергию и стабильным возможностям трудоустройства. Если мы будем действовать сообща, преобразование возобновляемых источников энергии может стать мирным проектом 21 века», — сказал Гутерриш.

По его словам, в этом десятилетии мир должен действовать, чтобы предотвратить постоянное ухудшение воздействия на климат и удержать повышение температуры на уровне ниже 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

«Это всего лишь вопрос времени, когда мы увидим еще один самый теплый год за всю историю наблюдений», — сказал Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас. «Наш климат меняется на глазах. Тепло, захваченное антропогенными парниковыми газами, будет согревать планету в течение многих поколений. Повышение уровня моря, жара и закисление океана будут продолжаться сотни лет, если не будут изобретены средства удаления углерода из атмосферы. Некоторые ледники достигли точки невозврата, и это будет иметь долгосрочные последствия в мире, где более 2 млрд человек уже испытывают нехватку воды».

По словам профессора Тааласа, экстремальная погода оказывает самое непосредственное влияние на нашу повседневную жизнь. «Годы инвестиций в обеспечение готовности к стихийным бедствиям означают, что мы лучше спасаем жизни, хотя экономические потери стремительно растут. Но необходимо сделать гораздо больше, как мы видим на примере чрезвычайной засухи, разворачивающейся на Африканском Роге, недавнего смертоносного наводнения в Южной Африке и сильной жары в Индии и Пакистане. Системы раннего оповещения крайне необходимы для адаптации к изменению климата, однако они имеются менее чем в половине стран-членов ВМО. Мы стремимся сделать ранние предупреждения доступными для всех в течение следующих 5 лет в соответствии с просьбой Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша», — сказал профессор.

Отчет ВМО о состоянии глобального климата будет использоваться в качестве официального документа для переговоров ООН по изменению климата, известных как COP27, которые состоятся в Египте в конце этого года.

Десятки экспертов вносят свой вклад в доклад государств-членов, включая национальные метеорологические и гидрологические службы (НМГС) и глобальные центры данных и анализа, а также региональные климатические центры, Всемирную программу исследований климата (ВПИК), Глобальную службу атмосферы (ГСА), Глобальную службу криосферы и служба ЕС по изменению климата Copernicus.

Ключевые сообщения

Концентрация парниковых газов достигла нового глобального максимума в 2020 году, когда концентрация двуокиси углерода (CO2) достигла 413,2 частей на миллион (ppm) во всем мире, или 149% доиндустриального уровня. Данные из конкретных мест показывают, что они продолжали расти в 2021 и начале 2022 года, при этом среднемесячный уровень CO2 в Мона-Лоа на Гавайях достиг 416,45 частей на миллион в апреле 2020 года, 419,05 частей на миллион в апреле 2021 года и 420,23 частей на миллион в апреле 2022 года.

Средняя глобальная годовая температура в 2021 году была примерно на 1,11 ± 0,13 °C выше среднего доиндустриального периода 1850–1900 годов, что ниже, чем в некоторые последние годы, из-за похолодания в условиях Ла-Нинья в начале и конце года. Последние 7 лет, с 2015 по 2021 год, являются семью самыми теплыми годами за всю историю наблюдений.

Температура океана была рекордно высокой. Верхние 2000 м глубины океана продолжали нагреваться в 2021 году, и ожидается, что он будет продолжать нагреваться и в будущем — изменение, которое является необратимым во временных масштабах от столетия до тысячелетия. Все наборы данных сходятся во мнении, что темпы потепления океана показывают особенно сильное увеличение за последние два десятилетия. Тепло проникает на все более глубокие уровни. В какой-то момент в 2021 году большая часть океана испытала по крайней мере одну «сильную» морскую волну тепла.

Окисление океана. Океан поглощает около 23% ежегодных выбросов антропогенного CO 2 в атмосферу. Это вступает в реакцию с морской водой и приводит к закислению океана, что угрожает организмам и экосистемным услугам и, следовательно, продовольственной безопасности, туризму и защите побережья. По мере снижения рН океана снижается и его способность поглощать СО 2 из атмосферы. МГЭИК пришла к выводу, что «существует очень высокая степень достоверности того, что рН поверхности открытого океана в настоящее время является самым низким за последние 26 000 лет, а нынешние темпы изменения рН беспрецедентны по крайней мере с того времени.

Глобальный средний уровень моря достиг нового рекордно высокого уровня в 2021 году после повышения в среднем на 4,5 мм в год в период с 2013 по 2021 год. Это более чем вдвое превышает скорость между 1993 и 2002 годами и в основном связано с ускоренной потерей ледяной массы с ледяных щитов. Это имеет серьезные последствия для сотен миллионов жителей прибрежных районов и повышает их уязвимость перед тропическими циклонами.

Криосфера: хотя в гляциологическом 2020-2021 году наблюдалось меньше таяния, чем в последние годы, существует четкая тенденция к ускорению потери массы в масштабах нескольких десятилетий. В среднем эталонные ледники в мире истончились на 33,5 метра (в эквиваленте льда) с 1950 года, причем 76% этого сокращения произошло с 1980 года в результате аномальной жары и пожаров в июне и июле. Гренландия пережила исключительное таяние в середине августа и первый в истории зарегистрированный ливень на станции Саммит, самой высокой точке ледяного щита на высоте 3 216 м.

Исключительные волны тепла побили рекорды в западной части Северной Америки и Средиземноморья. Долина Смерти в Калифорнии достигла 54,4 °C 9 июля, что соответствует аналогичному значению 2020 года как самому высокому зарегистрированному в мире по крайней мере с 1930-х годов, а Сиракузы на Сицилии достигли 48,8 °C. В канадской провинции Британская Колумбия 29 июня температура достигла 49,6 °C, что привело к более чем 500 зарегистрированным смертельным случаям, связанным с жарой, и вызвало разрушительные лесные пожары, которые, в свою очередь, усугубили последствия наводнения в ноябре.

Наводнение привело к экономическим потерям в размере 17,7 млрд долларов США в провинции Хэнань в Китае, а в Западной Европе в середине июля произошло одно из самых сильных наводнений за всю историю наблюдений, связанных с экономическими потерями в Германии, превышающими 20 млрд долларов США. Были тяжелые человеческие жертвы.

Засуха затронула многие части мира, включая Африканский Рог, Канаду, западную часть Соединенных Штатов, Иран, Афганистан, Пакистан и Турцию. В субтропиках Южной Америки засуха нанесла большой ущерб сельскому хозяйству и нарушила производство энергии и речной транспорт. Засуха на Африканском Роге в 2022 году усилилась. Восточная Африка сталкивается с вполне реальной перспективой того, что дожди прекратятся четвертый сезон подряд, в результате чего Эфиопия, Кения и Сомали столкнутся с такой продолжительной засухой, какой не было за последние 40 лет. Гуманитарные агентства предупреждают о разрушительных последствиях для людей и средств к существованию в регионе.

Ураган Ида был самым значительным в сезоне в Северной Атлантике, обрушившись на сушу в Луизиане 29 августа, с экономическим ущербом в Соединенных Штатах, который оценивается в 75 млрд долларов США.

Озоновая дыра над Антарктикой была необычно большой и глубокой, достигая максимальной площади в 24,8 млн км 2 (размер Африки) в результате сильного и стабильного полярного вихря и более холодных, чем в среднем, условий в нижней стратосфере.

Продовольственная безопасность. Совокупность последствий конфликтов, экстремальных погодных явлений и экономических потрясений, усугубляемых пандемией COVID-19, подорвала достигнутый за десятилетия прогресс в повышении продовольственной безопасности во всем мире. Усугубление гуманитарных кризисов в 2021 году также привело к увеличению числа стран, которым грозит голод. Из общего числа недоедающих в 2020 году более половины проживает в Азии (418 млн человек), а треть — в Африке (282 млн человек).

Перемещение: опасные гидрометеорологические факторы продолжали способствовать внутреннему перемещению. Странами с наибольшим числом перемещенных лиц, зарегистрированным по состоянию на октябрь 2021 года, были Китай (более 1,4 млн человек), Филиппины (более 386 000 человек) и Вьетнам (более 664 000 человек).

Экосистемы: в том числе наземные, пресноводные, прибрежные и морские экосистемы и услуги, которые они предоставляют, подвержены влиянию изменения климата, и некоторые из них более уязвимы, чем другие. Некоторые экосистемы деградируют с беспрецедентной скоростью. Например, сильно пострадали горные экосистемы — водонапорные башни мира. Повышение температуры увеличивает риск необратимой утраты морских и прибрежных экосистем, в том числе лугов с водорослями. Коралловые рифы особенно уязвимы к изменению климата. По прогнозам, они потеряют от 70 до 90% своей прежней площади покрытия при потеплении на 1,5 °C и более 99% при потеплении на 2 °C. От 20 до 90% нынешних прибрежных водно-болотных угодий могут исчезнуть к концу этого века, в зависимости от того, насколько быстро поднимется уровень моря. Это еще больше поставит под угрозу снабжение продовольствием, туризм и защиту побережья.

Всемирный Экономический Форум

Доклад был выпущен накануне ежегодного собрания Всемирного экономического форума 2022 года, на котором собрались более 2000 лидеров и экспертов со всего мира под темой «История на поворотном моменте: политика правительства и бизнес-стратегии». Мобилизация действий государственного и частного секторов для достижения важнейших глобальных климатических целей на период до 2030 и 2050 годов является ключевой темой повестки дня.

«Отчет о состоянии глобального климата подчеркивает необходимость оперативных, масштабных и системных действий для снижения экологических рисков, представленных в отчете Всемирного экономического форума о глобальных рисках.

Как показано в недавнем отчете МГЭИК, у нас уже есть средства и ноу-хау для сокращения выбросов и ограничения глобального потепления. Нам нужно сосредоточить наши усилия на смелых стратегиях и решениях, которые могут быстро изменить то, как мы производим и потребляем ресурсы. В основе нашего подхода должны лежать люди и партнерские отношения, будь то создание новых рабочих мест, предоставление большего доступа и доступности для всех и создание более чистой и экологичной среды обитания.

Предстоящее ежегодное собрание в Давосе — это ключевая возможность укрепить нашу решимость в борьбе с изменением климата, воплотить амбиции в дела и наладить больше партнерских отношений для совместного создания будущего, которым мы можем гордиться», — сказала член правления Всемирного экономического форума Гим Хуай Нео.