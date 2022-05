ISW: Российские войска готовятся к штурму Северодонецка и активизировали действия в районе Лимана (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 18 на 19 мая опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его информации, российские войска продолжают подготовку к штурму Северодонецка и активизировали действия в районе Лимана.

Ключевые выводы

Российские власти объявили о планах уничтожить металлургический комбинат «Азовсталь» и превратить Мариуполь в курортный город, лишив Россию некоторых из наиболее важных экономических выгод, которые она надеялась получить, захватив город.

Российские силы продолжают уделять первоочередное внимание удержанию позиций вокруг российской границы, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение Украины к северу от Харькова, и, вероятно, будут продолжать делать это за счет развертывания дополнительных подкреплений на других направлениях наступления.

Российские войска сосредоточили свое внимание на удержании позиций на южном направлении и нанесении ракетно-артиллерийских ударов вдоль линии фронта.

Российские силы продолжают наносить воздушные и артиллерийские удары по металлургическому комбинату «Азовсталь», что указывает на то, что остатки украинской обороны все еще находятся на заводе, несмотря на эвакуацию в последние несколько дней.

ISW обновила свою оценку четырех основных операций, в которых в настоящее время участвуют российские силы. Институт уточняет, что прекратил освещение операции поддержки 4, «Сумы и северо-восточная Украина», потому что она больше не является активной.

Основное усилие - Восточная Украина (в составе одного подчиненного и трех вспомогательных усилий);

Подчиненное главное усилие - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Вспомогательное усилие 1 — Мариуполь;

Вспомогательное усилие 2 — город Харьков;

Поддерживающее усилие 3 — южная ось.