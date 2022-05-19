ООН: В соседние с Украиной страны прибыли более 6,3 млн беженцев (карта)
- Азия и мир, политика
- 12:03, 19 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Более 6,3 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 17 мая число покинувших Украину беженцев достигло 6 312 255.
В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали 3 396 792 человека, в Венгрию – 615 256, в Словакию – 426 605, в Россию – 863 086, Молдову – 465 435, в Румынию – 930 341, Беларусь – 27 308.
В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила 41 млн 167,3 тыс. человек.
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