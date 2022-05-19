В Узбекистане за сутки выявлены 13 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:44, 19 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - На 19 мая в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 855. В течение прошедших суток зафиксированы 13 новых случаев, сообщает Минздрав.
Заболевшие зарегистрированы в столице (6) и Ташкентской области (7).
За день выздоровели 29 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 086).
На лечении находятся 132 больных COVID-19.
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