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В Узбекистане за сутки выявлены 13 инфицированных COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  На 19 мая в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 855. В течение прошедших суток зафиксированы 13 новых случаев, сообщает Минздрав.

Заболевшие зарегистрированы в столице (6) и Ташкентской области (7).

За день выздоровели 29 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 086).

На лечении находятся 132 больных COVID-19.

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