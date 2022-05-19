Таджикистан и ВБ подписали Соглашение по реабилитации Нурекской ГЭС

CentralAsia (TJ) - Таджикистан и Всемирный банк подписали Соглашение о финансировании Проекта реабилитации Нурекской ГЭС, Фаза II, стоимостью $65 млн. (на грантовой основе).

Документ 18 мая был подписан министром финансов Файзиддином Каххорзода, председателем ОАХК «Барки Точик» Махмадумаром Асозода и постоянным представителем Всемирного банка в Таджикистане Озаном Севимли.

Выделение этих средств в конце декабря прошлого года одобрил Совет директоров Всемирного банка.

Первая фаза проекта реабилитации Нурекской ГЭС, финансируемая Всемирным банком ($225,7 млн.), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) ($60 млн.) и Евразийским банком развития (ЕАБР) ($40 млн.), была запущена в марте 2019 года.

В рамках ее реализации (2019-2023 гг.) предусмотрена замена трех из девяти гидроагрегатов и ключевых инфраструктурных компонентов электростанции, замена шести автотрансформаторов, которые используются для передачи выработанной электроэнергии. Также в первой фазе предусмотрено повышение безопасности плотины с целью защиты объекта от сейсмической опасности и наводнений, а также техническая помощь для укрепления операционного, технического и финансового потенциала по управлению энергетической компании «Барки точик».

В рамках второй фазы проекта (до 2028 года) будут реабилитированы остальные шесть гидроагрегатов, Нурекский мост, электростанция и другие ключевые строения ГЭС.

В целом на сегодняшний день для финансирования первой фазы проекта привлечено $326,9 млн, в том числе $169,1 млн в виде кредитов и $57,8 млн в виде грантов Всемирного банка.

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