В конгрессе США пригрозили Турции отказом в истребителях F-16 из-за НАТО

CentralAsia (CA) - Решение Турции препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО увеличивает опасения США по вопросу надежности Турции в качестве союзника, это может повлиять на решение о поставках Анкаре американских истребителей F-16, заявил председатель сенатского комитета по международным отношениям, сенатор от Демпартии Роберт Менендес, передает The Washington Post.

«Я надеюсь, что администрация обратит внимание на это, пока они рассматривают вопрос о F-16», — сказал он. «Следует сказать Эрдогану, что вам нужно действовать по-другому, если вы хотите какого-либо рассмотрения», — призвал Менендес.

В свою очередь, сенатор-республиканец Том Тиллис, указал, что Вашингтон располагает «любым количеством рычагов» для влияния на Анкару, однако не хочет доводить ситуацию до состояния, когда придется давить на Турцию.

Финляндия и Швеция подали заявки на присоединения к альянсу 18 мая, их должен рассмотреть Совет НАТО. Власти Турции предупредили, что не поддержат заявки, поскольку Хельсинки и Стокгольм прежде отказывались выдавать Анкаре «террористов» из Рабочей партии Курдистана (РПК) и вводили санкции. По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, Финляндия и Швеция стали «гостевым домом» для террористов.

По данным Sabah, Анкара предлагает Хельсинки и Стокгольму ряд условий, среди которых ускорение экстрадиции членов РПК, а Турцию, признание РПК и ее ответвления террористическими организациями, избегать контактов с лидерами РПК и другие. В Белом доме отмечали, что ведут переговоры со сторонами и выражали уверенность, что решение в конце концов будет найдено.

С запросом о покупке истребителей F-16 Турция обратилась к США в октябре прошлого года. Как писал Reuters, речь идет о поставках 40 самолетов и почти 80 комплектов модернизации для уже поставленных истребителей. В Белом доме сочли сделку по продаже истребителей отвечающей интересам США, выразив уверенность, что она послужит единству НАТО, писало агентство, однако в конгрессе скептически отнеслись к просьбе Анкары.

По словам источников Bloomberg, турецкая сторона запросила для уже находящихся в стране истребителей F-16 ракеты Sidewinder, Amraam, обновления программного и аппаратного обеспечения кабин, стоимость купленного вооружения может превысить $500 млн, а общая сумма сделки — достичь $6 млрд.

В июле 2019 года США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 за покупку четырех российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сумма сделки Москвы и Анкары составила $2,5 млрд. «F-35 не могут сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей», — пояснили в Белом доме. Турецкий президент Реджеп Эрдоган в сентябре прошлого года оценил покупку ЗРК у России словами «оно того стоило».