Российские войска проводят контратаки под Харьковом,- Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Под Харьковом войска РФ ведут контратаки на ранее освобожденные села и засылают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 19 мая.

По информации Генштаба, российские войска осуществляют попытку штурма Великой Камышевахи к северу от Барвенково. «На ряде участков был отбит».

К югу от Северодонецка войска РФ безуспешно штурмовали Устиновку. Ближе к Попасной - Золотое-4.

На подступах к Нью-Йорку российские войска пытались взять штурмом Юрьевку, сообщает Генштаб. Там войска РФ понесли потери и отступили.

К северу от Авдеевки российские войска атаковали Новокалиново. А к западу от Песок (и к юго-западу от Авдеевки) - Первомайское. «Также безуспешно».

По имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка с целью пополнения потерь 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении, сообщает Генштаб.

За предыдущие сутки подразделения Зенитных ракетных войск Украины уничтожили один самолет и крылатую ракету. Ударная авиация украинских Воздушных Сил нанесла удары по скоплению российской техники, по предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный состав. На Донецком и Луганском направлениях за сутки было отбито 16 российских атак.