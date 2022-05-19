В Ашхабаде жителей вновь заставляют демонтировать кондиционеры

CentralAsia (TM) - В столице Туркменистана горожан, проживающих по проспекту Махтумкули, заставляют снимать с фасадов зданий кондиционерные блоки. Как сообщают источники turkmen.news, проблема касается всех жителей так называемых протокольных улиц.

В социальных сетях распространяется видео, на котором житель дома №138 по проспекту Махтумкули говорит, что жильцам приказали демонтировать кондиционеры на первом и втором этажах. К жильцам, проживающим выше, данное требование не относится.

В настоящее время температура воздуха в Ашхабаде еще пока не превышает 30 градусов, но в ближайшие недели настоящее туркменское лето полноценно вступит в свои права. Температура в тени достигает 45 градусов, поэтому кондиционеры в Туркменистане это насущная необходимость.

Как считают наблюдатели turkmen.news в Ашхабаде, требование убрать кондиционеры исходит от службы безопасности президента. В 2016 году проспект Махтумкули признали «протокольным» — по нему может проехать глава государства. Окна жильцов тогда закрашивали черной краской.

«Тот факт, что требование касается только нижних этажей жилых домов, говорит о многом, — туда потенциально можно установить взрывное устройство. Именно об этом беспокоится служба безопасности президента», — говорит источник.

Однако, понятия «протокольная улица» в законодательстве не существует, поэтому все требования, нарушающие быт жителей города, являются незаконными, отметил источник turkmen.news.

Кампания по демонтажу кондиционерных блоков на жилых домах усилилась в преддверии Азиатских игр 2017 года. Тогда turkmen.news опубликовал большой фоторепортаж о том, как жители столицы вынуждены переносить кондиционерные блоки в подъезды и устанавливать их там.