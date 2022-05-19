экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Тело 5-летнего ребенка нашли на свалке в Алматинской области

CentralAsia (KZ) -  В Алматинской области на свалке возле кирпичного завода в Саркандском районе нашли тело ребенка. На вид ребёнку от 4 до 5 лет. Рост – 90-100 сантиметров. Голову нашли примерно в 5 метрах от него, сообщает «Казинформ».

«Тело ребёнка нашли на мусорке. В районную полицию с заявлением о розыске никто не обращался. Этим делом занимается полиция», – сообщили в пресс-службе акимата Саркандского района.

Позже полицейские установили личность ребёнка и его 19-летней матери. Она рассказала, что девочка 2017 года рождения страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года ребёнок якобы заболел и скоропостижно скончался. Мать и её брат решили скрыть это и похоронили малышку на окраине города, пишет Orda.kz.

Полицейские расследуют дело по статье 99 УК РК «Убийство».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • За сутки в Монголии выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19
  • Президент Монголии призвал сажать больше деревьев, — ЦТАК
  • В Ташкенте восстановят 12 исторических крепостных ворот


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com