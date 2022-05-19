Тело 5-летнего ребенка нашли на свалке в Алматинской области

CentralAsia (KZ) - В Алматинской области на свалке возле кирпичного завода в Саркандском районе нашли тело ребенка. На вид ребёнку от 4 до 5 лет. Рост – 90-100 сантиметров. Голову нашли примерно в 5 метрах от него, сообщает «Казинформ».

«Тело ребёнка нашли на мусорке. В районную полицию с заявлением о розыске никто не обращался. Этим делом занимается полиция», – сообщили в пресс-службе акимата Саркандского района.

Позже полицейские установили личность ребёнка и его 19-летней матери. Она рассказала, что девочка 2017 года рождения страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года ребёнок якобы заболел и скоропостижно скончался. Мать и её брат решили скрыть это и похоронили малышку на окраине города, пишет Orda.kz.

Полицейские расследуют дело по статье 99 УК РК «Убийство».

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