Посольства стран Европы и США в Таджикистане призвали к деэскалации конфликта в Горном Бадахшане

Рушанский район ГБАО. Архивное фото с сайта Rferl.org

CentralAsia (TJ) - Представительство Европейского Союза в Таджикистане, посольства Франции, Германии, Великобритании и США выступили с совместным заявлением в связи с обострением ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

Дипмиссии выразили глубокую обеспокоенность сообщениями о внутренней напряженности и ожесточенных столкновениях в регионе и призвали все стороны «не жалеть усилий для деэскалации, проявлять сдержанность и воздерживаться от чрезмерного применения силы и подстрекательства к насилию».

«Мы призываем правительство Республики Таджикистан обеспечить действия правоохранительных органов в строгом соответствии с законом и соблюдать права человека и основные свободы даже в кризисных ситуациях, связанных с безопасностью», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что «сообщения о запугивании и судебном преследовании граждан и журналистов, а также очевидное широкое ограничение доступа к информации подрывают перспективы быстрой деэскалации и возвращения к нормальному порядку».

«Мы глубоко сожалеем о гибели людей и выражаем искренние соболезнования их семьям. Сочувствуем и пострадавшим, в том числе местным жителям и сотрудникам правоохранительных органов», — написали авторы заявления, призвав все стороны к открытому диалогу и скорейшей деэскалации конфликта в ГБАО.

Ситуация в регионе обострилась в середине мая после того, как жители Хорога, административного центра ГБАО, собрались на митинге, где выдвинули к властям ряд требований, в том числе – прекратить запугивать и преследовать местное население. Власти признали требования митингующих незаконными и заявили, что участие в протестах будет рассматриваться как акт терроризма.

16 мая протестующие направились к областной администрации в центре Хорога, но путь им преградили силовики. Они применили против участников акции протеста резиновые пули и слезоточивый газ. В соцсетях сообщалось, что власти применили и боевое оружие, в результате чего были убиты два человека, несколько ранены.

18 мая в Рушанском районе ГБАО, где, по сообщению МВД, около 200 человек заблокировали трассу Душанбе — Хорог, началась «антитеррористическая операция». По сообщению МВД, в ходе операции погиб офицер одной из силовых структур, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения.

«Убиты 8 боевиков, 11 ранены и более 70 активных членов террористических групп задержаны. У ОПГ изъято большое количество оружия и боеприпасов, коктейли Молотова», — говорится в сообщении. Мирные жители не пострадали, подчеркнули в МВД.

Между тем Telegram-канал Pamir Daily News со ссылкой на источники в Вамаре (второе название Рушана – административного центра Рушанского района) сообщает, что в селениях власти проводят «массовую чистку».

«Люди с оружием заходят в дома и забирают без разбора всех мужчин. У задержанных массово отбирают телефоны, видимо не хотят, чтобы факты военного преступления были опубликованы. Есть подтвержденные факты мародерства, из домов после посещения военных исчезают деньги и золото», — пишет Pamir Daily News.

По информации источников Telegram-канала, власти выдали местным жителям 17 тел погибших в ходе «антитеррористической операции» – «со следами пыток и ранений».

Проверить поступающие из региона сообщения не представляется возможным, поскольку в ГБАО отключены интернет и мобильная связь.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения