Минобороны России сообщило о 771 «сдавшемся в плен» бойце «Азова»

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - За последние сутки 771 боец украинского батальона «Азов», «сдались в плен», заявили в Минобороны России.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, всего с 16 мая в «плен сдались» 1730 бойцов, в том числе 80 раненых.

«Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего по оценке российских военных, на «Азовстали» находилось около 2500 человек. Сегодня утром, 19 мая глава ДНР Денис Пушилин сказал, что «в плен уже сдалось» более половины блокированных на заводе украинских военных.

Данные Минобороны РФ и представителей ДНР относительно количества покинувших территорию «Азовстали» расходятся с оценками украинского правительства. Замминистра обороны Украины Анна Маляр 18 мая призвала не воспринимать заявления российской стороны по поводу сдавшихся в плен азовцев как достоверную информацию.