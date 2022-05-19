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Гражданин Узбекистана, распространявший экстремистские материалы, задержан при бегстве в Кыргызстан (видео)

CentralAsia (UZ) -  22-летний житель Намангана был задержан по подозрению в распространении экстремистских идей через Telegram, правоохранители изъяли для проверки его телефон. Мужчина был задержан позже при попытке бегства в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба CГБ Узбекитана.

Как сообщается, житель Намангана, 1999 г.р., гражданин Ж.А. через Telegram познакомился с человеком по имени Шухрат, работавшим в России. Новый знакомый стал присылать Ж.А. аудио- и видеозаписи выступлений идеологических лидеров международных террористических организаций и религиозно-экстремистских движений, таких как «Абу-Салах», «Абдулла Зуфар», «Садик Самаркандий».

В результате Ж.А. открыл канал в мессенджере Telegram и выкладывал для его участников электронные книги, фотографии, аудио и видеоматериалы религиозного характера.

В ходе доследственной проверки Ж.А. был вызван в правоохранительные органы, а его мобильный телефон конфискован для проверки.

После Ж.А. связался с Шухратом по старому телефону и рассказал о случившемся. В ответ на это Шухрат посоветовал ему выехать в Казахстан. Однако из-за отсутствия паспорта, он не смог выехать в соседнюю страну через КПП «Гишт Куприк».

Затем он снова связался с Шухратом и получил указание отправиться в Кувинский район Ферганской области, а оттуда в обход въехать в Кыргызстан. При попытке незаконного пересечения узбекско-кыргызской границы гражданин Ж.А. был задержан.

По данным Комитета по делам религий при Кабмине, информация, распространяемая гражданином Ж.А., являлась запрещенной к ввозу, подготовке и распространению на территории Узбекистана. Его незаконные действия получили юридическую оценку, и Наманганский городской суд по уголовным делам приговорил Ж.А. к четырем годам лишения свободы.

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