В Узбекистане распространилось видео, как сотрудник УВД сорвал с себя погон и обвинил в этом задержанную женщину

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором сотрудник УВД Cамаркандской области срывает с себя погон и обвиняет в этом женщину, которую он держит в это время за руки.

В МВД Узбекистана заявили, что ситуация расследуется и подробности будут предоставлены в ближайшее время.

"Служба вневедомственной охраны МВД Республики Узбекистан изучает видеозапись конфликта, произошедшего 16 июня 2021 года между гражданкой и сотрудником органов в здании прокуратуры Кошрабатского района Самаркандской области", - говорится в сообщении.

Отмечается , что действия сотрудника будут полностью расследованы и будет дана правовая оценка ситуации.

По словам источника, распространившего ролик, женщина, изображенная на видео, Ж.Ш., 1976 года рождения, была признана виновной по ч. 1 ст. 219 УК РУз (Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и, в отношении нее были приняты соответствующие меры.