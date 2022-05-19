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Казахстан и Китай начнут совместно бороться с незаконным оборотом ядерных материалов

CentralAsia (KZ) -  Сенат парламента Казахстана на заседании в четверг одобрил ратификацию соглашения между правительством Казахстана и правительством Китая о недопуске перемещения через границу запрещенных в странах ядерных материалов и радиоактивных отходов.

«Ратификация данного соглашения позволит расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов, а именно: сотрудничество по вопросам внедрения современных технологий и проведение совместных учений и обучающих семинаров», - заявил министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.

Документ, по словам чиновника, предусматривает проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе. В частности, стороны смогут возвращать поступившие с территории государства другой стороны товары и транспортные средства «с радиационным фоном, превышающим нормы, установленные в стране ввоза». Согласование формата обмена информацией будет осуществляться совместной рабочей группой, состоящей из представителей таможенных органов государств сторон и специалистов учебных центров.

В августе компания «Казатомпром» сообщила о завершении сделки по продаже 49 процентов в дочернем добывающем предприятии «Орталык», разрабатывающем урановые месторождения Центральный Мынкудук и Жалпак в Туркестанской области, в пользу China General Nuclear Power Corporation (CGNPC), второй по величине китайской компании в сфере атомной энергетики. В ноябре «Казатомпром» сообщил о запуске в городе Усть-Каменогорске совместного с Китаем производства тепловыделяющих сборок для атомных электростанций. Покупателем продукции назвали дочернюю компанию CGNPC.

Предприятие, открытое на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске, — одно из 55 совместных с Китаем проектов в рамках Программы индустриализации Казахстана.

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