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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 86 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 мая.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 28 500 (+200) человек,

танков ‒ 1 254 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 063 (+20) ед,

артиллерийских систем – 595 (+9) ед,

РСЗО – 199 (+0) ед,

средств ПВО – 93 (+2) ед,

самолетов – 203 (+1) ед,

вертолетов – 167 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) ед,

крылатых ракет – 103 (+1) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20) ед,

специальной техники – 43 (+0).

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