Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 86 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 15:38, 19 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 мая.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 28 500 (+200) человек,
танков ‒ 1 254 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 063 (+20) ед,
артиллерийских систем – 595 (+9) ед,
РСЗО – 199 (+0) ед,
средств ПВО – 93 (+2) ед,
самолетов – 203 (+1) ед,
вертолетов – 167 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) ед,
крылатых ракет – 103 (+1) ед,
кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20) ед,
специальной техники – 43 (+0).
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