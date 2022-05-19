Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 86 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 мая. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 28 500 (+200) человек, танков ‒ 1 254 (+3) ед, боевых бронированных машин ‒ 3 063 (+20) ед, артиллерийских систем – 595 (+9) ед, РСЗО – 199 (+0) ед, средств ПВО – 93 (+2) ед, самолетов – 203 (+1) ед, вертолетов – 167 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) ед, крылатых ракет – 103 (+1) ед, кораблей/катеров – 13 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20) ед, специальной техники – 43 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia