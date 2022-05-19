Иран готов к своповым поставкам газа из Туркменистана в Армению

CentralAsia (TM) - Иранская сторона готова начать поставлять в Армению газ из Туркменистана по своповой схеме, сообщило 17 мая иранское издание Shana.

Этот вопрос обсуждался на встрече министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Саносяна с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи.

Своповая схема поставки газа Туркменистана в Армению подразумевает, что Ашхабад будет экспортировать свое топливо в Иран, а Иран, в свою очередь, будет поставлять собственный газ Еревану. Подобные схемы экспорта через третьи страны применяются, когда нет готовой инфраструктуры для прямой передачи углеводородов, в данном случае газопровода, соединяющего Туркменистан и Армению.

«Начались переговоры о перекачке газа из Туркменистана в Армению через Иран, и высокая пропускная способность газораспределительной сети Ирана позволит добиться в этом отношении хороших результатов», – сказал чиновник изданию после встречи.

Он добавил, что в ходе переговоров достигнуты хорошие договоренности по увеличению экспорта газа и продуктов нефтехимии.

В январе 2020 года сообщалось, что Армения заинтересована в импорте газа из Туркменистана по своповой схеме через Иран. «На эту тему между Туркменистаном и Ираном «идут периодические обсуждения между», – сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

В феврале того же года эксперт по вопросам политической географии, преподаватель Тегеранского университета Бахрам Амирахмадийан сообщил СМИ, что поставкам газа из Туркменистана в Армению через Иран мешают мешают разногласия и споры между Ашхабадом и Тегераном. По всей вероятности, эксперт имел в виду газовый спор между госконцером «Туркменгаз» и иранской НИГК.

Армения импортирует иранский газ по бартерной схеме в обмен на электричество.