Минобороны России заявило об уничтожении украинских дивизионов ПВО «Бук» и С-300

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские вооруженные силы уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ЗРК ПВО) С-300 и дивизион ЗРК ПВО «Бук-М1». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой народной республики. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сказал Конашенков.

По его словам, за минувшие сутки высокоточными ракетами с воздуха российские военные нанесли удары по семи украинским пунктам управления, в том числе командным пунктам 24-й мотопехотной бригады в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка. Ракетные удары с воздуха были также нанесены по 11 складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка на востоке Украины, а также по 26 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинских вооруженных сил.

Всего в результате ударов авиации, по заявлению Конашенкова, уничтожены более 340 украинских военных, выведены из строя 62 единицы военной техники.

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по шести пунктам управления, 295 районам сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, 43 артиллерийским и минометным подразделениям на огневых позициях и двум станциям радиоэлектронной борьбы. Также в Харьковской и Херсонской областях были уничтожены 15 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2», и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».