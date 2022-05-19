В Ташкенте проходит совещание министров культуры государств-членов ШОС

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 19 мая под председательством узбекской стороны в гибридном формате началось 19-е совещание министров культуры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ИА «Дунё».

На встрече министры обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества в области культуры в рамках ШОС, а также обменяются мнениями о выполнении Соглашения между правительствами государств-членов организации в области культуры и договоренностей прошедших совещаний министров культуры.

Совещания министров культуры проводится 1 раз в год. Первое совещание состоялось 12 апреля 2002 года в Пекине.