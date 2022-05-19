В Казахстане опровергли слухи о неприкосновенности семьи Назарбаева по новой конституции

Нурсултан Назарбаев в окружении дочерей. Слева направо: Алия, Дарига, Динара

CentralAsia (KZ) - Утверждения о том, что конституционный референдум в Казахстане закрепит неприкосновенность для членов семьи первого президента республики Нурсултана Назарбаева, не соответствуют действительности.

Об этом сообщил в четверг портал Stopfake, созданный при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана для борьбы с недостоверной информацией.

«В Telegram-чатах распространяется информация о том, что в ходе республиканского референдума, который пройдет 5 июня, будут приняты поправки, гарантирующие неприкосновенность всем членам семьи Нурсултана Назарбаева и позволяющие их пожизненное содержание за счет налогов граждан. Это неправда», - говорится в сообщении.

В Министерстве юстиции опровергли эту информацию, добавив, что предусмотрены всего 3 поправки, касающиеся статуса Елбасы.

Первое. Исключить часть 2 пункта 5 статьи 42, согласно которой на первого президента не распространяется ограничение избрания на пост президента одного и того же лица более двух раз подряд.

Второе. Исключить пункт 4 статьи 46, который устанавливает, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией и конституционным законом.

Так, правовой статус первого президента в настоящее время регулируется отдельным Конституционным законом «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы». Неприкосновенность имущества, принадлежащего на праве частной собственности Нурсултану Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи, установлена указанным Конституционным законом.

Третье. Исключить упоминание первого президента из пункта 2 статьи 91 Конституции.

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 91 Конституции установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма её правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные первым президентом Казахстана – Елбасы, и его статус являются неизменными.

«Проект поправок в Конституцию не предполагает предоставление новых гарантий первому президенту Казахстана и его семье. Напротив, проект закона о внесении изменений в Конституцию предлагает исключить все нормы касательно статуса первого президента», – заключают в пресс-службе.

В Казахстане республиканский референдум по поправкам в Конституцию пройдёт 5 июня. На его проведение потратят 16,4 млрд тенге. 21% из этой суммы направят на агитацию и оснащение избирательных участков.

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