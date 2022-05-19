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В Узбекистане произвели более 6 млн доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001 от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане пункты вакцинации пополнились 6,172 млн дозами препарата ZF-UZ-VAC 2001 отечественного производства.

По данным Минздрава РУз, за всё время пандемии Узбекистан получил 69,7 млн доз различных препаратов от коронавируса, в том числе:

- 2,6 млн доз AstraZeneca;

- 48,1 млн ZF-UZ-VAC 2001;

- 1,34 млн Sputnik V;

- 10,68 млн Moderna;

- 4,62 млн Pfizer/BioNTech;

- 1,97 млн Sinovac;

- 343 тыс. Спутник Лайт.

Всего в Узбекистане на сегодняшний день использовали более 53 млн доз вакцины. В данный момент в распоряжении имеется 16,2 млн доз различных препаратов.

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