В Узбекистане произвели более 6 млн доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001 от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пункты вакцинации пополнились 6,172 млн дозами препарата ZF-UZ-VAC 2001 отечественного производства.

По данным Минздрава РУз, за всё время пандемии Узбекистан получил 69,7 млн доз различных препаратов от коронавируса, в том числе:

- 2,6 млн доз AstraZeneca;

- 48,1 млн ZF-UZ-VAC 2001;

- 1,34 млн Sputnik V;

- 10,68 млн Moderna;

- 4,62 млн Pfizer/BioNTech;

- 1,97 млн Sinovac;

- 343 тыс. Спутник Лайт.

Всего в Узбекистане на сегодняшний день использовали более 53 млн доз вакцины. В данный момент в распоряжении имеется 16,2 млн доз различных препаратов.