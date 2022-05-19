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Общее число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 520 млн

CentralAsia (CA) -  Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 520 млн. Об этом свидетельствуют последние данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Синьхуа.

Как сообщается на сайте ВОЗ, по состоянию на 19:41 среды, 18 мая, по центральноевропейскому времени общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 606 079 и достигло 520 372 492; общее число умерших от заболевания выросло на 1542 и составило 6 270 232 человека.

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