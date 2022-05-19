Путин и Токаев обсудили по телефону торгово-экономическое сотрудничество

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы они обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, включая ряд практических вопросов торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран также затронули некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана.

Телефонный разговор был проведен в развитие прошедшей 16 мая в ходе юбилейного саммита ОДКБ встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. В ходе визита в Москву Токаев сообщил, что поручил своему правительству нарастить инвестиции в Россию.

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