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Женская сборная Узбекистана по боксу впервые в истории завоевала медали на чемпионате мира

CentralAsia (UZ) -  Сборная Узбекистана завершила своё участие в первенстве планеты по боксу среди женщин, который проходит в Стамбуле. Соревнования вошли в историю узбекского спорта, как старты, подарившие первые медали с чемпионата мира среди женщин, сообщили в НОК РУз.

Мохира Абдуллаева, выступавшая в весовой категории свыше 81 кг, получила травму в 1-м раунде полуфинального боя и не смогла продолжить встречу. Поэтому судьи отдали досрочную победу её сопернице Хайжа Марди из Марокко, а узбекистанка стала обладательницей бронзовой награды. В соревнованиях 18 мая Азиза Якубова также заняла третье место в весовой категории до 50 кг.

Мировое первенство завершилось для сборной Узбекистана 2 бронзовыми медалями. Это самый высокий результат за всю историю узбекской школы бокса на чемпионатах мира по боксу среди женщин, - отметили в НОК.

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