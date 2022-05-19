Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний»

CentralAsia (CA) - Правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против российского авиационного сектора. Теперь авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Россия» не смогут продавать свои неиспользуемые прибыльные посадочные места в аэропортах Великобритании. В документе отмечается, что это не позволит России обналичить около 50 млн фунтов стерлингов.

«Пока Путин продолжает свое варварское нападение на Украину, мы будем продолжать атаковать российскую экономику. Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы позаботимся о том, чтобы они не смогли обналичить свои выгодные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину: мы не остановимся, пока Украина не победит», - приводятся слова министра иностранных дел страны Лиз Трасс в опубликованном заявлении британского правительства.

Великобритания отмечает, ограничения направлены на создание ситуации, в которой Россия не сможет «извлечь выгоду из британской авиационной и транспортной промышленности мирового класса». В заявлении сказано, что ранее Великобритания закрыла для Россия воздушное пространство и воды, а также запретила экспорт авиационных товаров и технологий.

Ранее Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности. Попавшие под британские санкции авиакомпании также числились в этом списке.