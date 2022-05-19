Таджикистан отказался принимать уже вылетевший самолет «Уральских авиалиний»

CentralAsia (TJ) - Таджикистан отказался принимать самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Москва – Куляб. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

«Пассажирский самолет с российским регистрационным номером RA-73794 в ночь на 19 мая вылетел регулярным ночным рейсом U6 8969 из Домодедово в Куляб (Таджикистан). Спустя почти час полета, когда борт находился в небе Пензенской области, его развернули обратно на аэродром вылета. Причина — у самолета не было разрешения на прибытие в Таджикистан», - передает telegram-канала «Авиаторщина».

Отмечается, что 18 мая этот же борт выполнил рейс из Куляба в Москву, а до этого — в ночь на 18 мая — из Домодедово в Куляб. ЕАН обратился за комментарием к авиаперевозчику, но на момент публикации ответ не поступил.

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в страны СНГ до осени. Власти Евросоюза приняли решение о полном запрете поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ. Росавиация, в свою очередь, рекомендовала отечественным перевозчикам временно отказаться от международных рейсов. Позже президент России Владимир Путин подписал закон, дающий российским авиакомпаниям возможность регистрировать права на лизинговые самолеты.

В авиакомпании пояснили, что при подаче флайт-плана произошел технический сбой. Повторное разрешение было получено, пассажиры благополучно доставлены в Куляб.

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