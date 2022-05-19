экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МИД РФ: Россия вернется к переговорам, когда Украина этого захочет

CentralAsia (CA) -  Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не Россия прервала переговоры с Украиной. По его словам, Москва готова вернуться за стол переговоров с Киевом, как только он выразит соответствующую готовность, передает ТАСС.

«Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили наши украинские партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно»,— рассказал Руденко.

17 мая замминстра сообщил, что «переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса». Его заявление подтвердил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, прокомментировав, что «он (переговорный процесс) будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • «Книжный фестиваль» пройдет 20-22 мая в Улан-Баторе
  • Казахстан и Китай начнут совместно бороться с незаконным оборотом ядерных материалов
  • Гражданин Узбекистана, распространявший экстремистские материалы, задержан при бегстве в Кыргызстан (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com