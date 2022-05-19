МИД РФ: Россия вернется к переговорам, когда Украина этого захочет

CentralAsia (CA) - Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не Россия прервала переговоры с Украиной. По его словам, Москва готова вернуться за стол переговоров с Киевом, как только он выразит соответствующую готовность, передает ТАСС.

«Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили наши украинские партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно»,— рассказал Руденко.

17 мая замминстра сообщил, что «переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса». Его заявление подтвердил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, прокомментировав, что «он (переговорный процесс) будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский».