Душанбе и Москва нарастили товарооборот на 91,3%

CentralAsia (TJ) - Товарооборот между Москвой и Душанбе в 2021 году вырос на 91,3%, сообщил заммэра российской столицы Владимир Ефимов.

«Таджикистан – давний надежный торговый партнер столицы. В 2021 году товарооборот между Москвой и Таджикистаном составил более 174 миллионов долларов, что на 91,3% больше показателя 2020 года. В общем товарообороте Российской Федерации с Таджикистаном доля города в прошлом году достигла 14,4 %», ̶ отметил заместитель мэра.

По его словам, экспорт Москвы составил около 133 миллионов долларов, что на 59,6% больше 2020 года, импорт увеличился по сравнению с 2020 годом в 5,3 раза и превысил 41 миллион долларов. Также в регионе растет спрос на несырьевые товары столичного производства.

В мэрии также отметили, что выросли показатели самых крупных направлений несырьевого неэнергетического экспорта.

Так, готовых мучных изделий Москва поставила практически на 8,5 миллиона долларов, это на 37% больше, чем годом ранее, экспорт электрических устройств увеличился на 40,7% до 4,3 миллиона долларов, а расфасованных лекарств — на 24% до 6,3 миллиона долларов.

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