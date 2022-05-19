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Президенты Жапаров и Мирзиеев переговорили по телефону

CentralAsia (UZ) -  19 мая состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

С удовлетворением отмечена активизация взаимных контактов и обменов на разных уровнях. Расширяется торгово-экономическое сотрудничество – с начала года товарооборот вырос на 30 процентов.

Важное внимание было уделено реализации договоренностей и достижению конкретных результатов практического взаимодействия по пяти ключевым направлениям – вопросы государственной границы, наращивание торговли, углубление промышленной кооперации, продвижение совместных инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики.

Касаясь вопросов регионального диалога, отмечена важность всесторонней подготовки повестки очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Лидеры двух стран также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

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