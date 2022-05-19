Всемирный банк выработал рекомендации Узбекистану для социально-экономического развития

CentralAsia (UZ) - Всемирный банк опубликовал новое исследование, в котором анализируются основные вызовы и возможности для социально-экономического развития Узбекистана. В нем содержатся рекомендации для властей по устранению барьеров для роста частного сектора, ограничению участия государства в экономике, развитию человеческого капитала и переходу страны к «зеленой» экономике.

Отмечается, что доклад служит основой для выбора приоритетных направлений сотрудничества группы Всемирного банка с правительством страны на 2022–2026 годы.

В апреле 2022 года группа Всемирного банка (ГВБ) завершила работу над второй систематической диагностикой экономики Узбекистана (СДС). Первый доклад такого рода был опубликован ​в 2016 году. Подобный документ готовится для стран-партнеров ГВБ каждые пять лет. В нем анализируются основные вызовы и возможности для искоренения бедности и повышения общественного благосостояния.

Начиная с 2017 года правительство Узбекистана осуществляет трансформационные реформы, направленные на либерализацию экономики и деловой среды, повышение благосостояния граждан и ориентированность государственных органов на их права и интересы. Большая часть этих реформ анализируется в СДС.

Власти ведут подготовительную работу над следующим этапом реформ, ставя перед собой смелые цели. В частности, планируется сократить бедность среди населения вдвое к 2026 году, а также войти в число стран с уровнем доходов выше среднего к 2030 году. Их достижение потребует гораздо более высоких темпов роста ВВП по сравнению с существующим уровнем. Эти цели возможно достичь за счет более динамичного создания рабочих мест и расширения возможностей для участия граждан в экономических процессах, включая молодежь, женщин и лиц с инвалидностью.

«Систематическая диагностика экономики, подготовленная экспертами Всемирного банка, представляет собой всесторонний анализ основных вызовов и возможностей для развития нашей страны. В докладе отмечено, что данная работа готовилась в условиях нового времени, характеризующегося открытостью государственных органов, прозрачностью и доступностью данных, а также сотрудничеством правительства с Всемирным банком и другими международными партнерами. Основные направления для реформ, обозначенные в исследовании, полностью соответствуют стратегии развития Узбекистана на 2022–2026 годы», – отметил, заместитель премьер-министра Узбекистана – министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

Как утверждается в СДС, прогресс в следующих четырех направлениях поможет Узбекистану достичь вышеназванные цели:

1) стимулирование роста частного сектора и создание устойчивых рабочих мест;

2) реформирование роли государства в экономике;

3) инвестирование в программы, ориентированные на интересы граждан и развитие человеческого капитала;

4) построение экологически устойчивого будущего.

СДС демонстрирует, что в рамках четырех направлений развития необходимо реализовать 13 приоритетных реформ. Они выявлены на основе анализа, проведенного правительством, Всемирным банком и другими международными партнерами Узбекистана по вопросам развития, а также на основе опыта других стран с переходной экономикой.

В докладе содержатся рекомендации для властей и отмечается необходимость сосредоточить внимание на следующих приоритетных реформах в вышеназванных направлениях:

• для стимулирования роста частного сектора в стране следует улучшить механизмы распределение земельных, трудовых и финансовых ресурсов; совершенствовать нормативно-правовую базу, направленную на развитие конкуренции в частном секторе; проводить внешнеторговую и инвестиционную политику, способствующую интеграции частного сектора в мировую экономику; развивать эффективные услуги для поддержки предприятий частного сектора; ускорить реформы сельскохозяйственных рынков, которые, среди прочего, положат конец вмешательству государства в их функционирование.

• для развития рыночной экономики в стране при содействии государства следует ускорить трансформацию его роли, перейдя от функций основного производителя товаров и услуг к функциям стимулятора развития рынков; уменьшить долю государственных предприятий в экономике и повысить их эффективность; развивать необходимую социально-экономическую инфраструктуру; бороться с коррупцией и улучшать управленческую деятельность различных органов власти; осуществлять дальнейшую децентрализацию государственных функций; повысить подотчетность государственных органов перед гражданами.

• для развития человеческого капитала в стране следует повысит качество системы образования путем устранения существующих недостатков в её функционировании; улучшить доступ к дошкольному и высшему образованию; повысить эффективность системы здравоохранения и её доступность для граждан; расширить доступ к услугам водоснабжения и санитарии по всей стране; совершенствовать систему измерения бедности, государственные программы в борьбе с ней и их адресность; разработать государственную политику, поощряющую широкое участие уязвимых групп населения в рынке труда; повысить эффективность системы социальной защиты и покрытие ею нуждающихся лиц.

• для построения экологически устойчивого будущего страны следует эффективнее управлять природными ресурсами, включая водные и земельные ресурсы; принять меры по дальнейшему снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, повышению энергоэффективности, модернизации различных отраслей экономики, включая энергетический сектор; улучшить систему управления рисками стихийных бедствий.

«Хотел бы выразить признательность нашим партнерам в правительстве за тесное сотрудничество и данные, необходимые для подготовки СДС. Доклад служит основой для выбора приоритетных сфер сотрудничества в рамках новой программы партнерства ГВБ с Узбекистаном. В ней будут обозначены объемы нашего финансового и аналитического содействия властям, необходимого для проведения важных реформ в ближайшие пять лет. Программа будет представлена на одобрение совета исполнительных директоров Всемирного банка в конце мая», – заявил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли.