экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЦБ России разрешил продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евро

CentralAsia (CA) -  В России банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, сообщили в ЦБ.

«Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля»,— говорится в сообщении Банка России.

Регулятор пояснил, что снял ограничения по остальным валютам, поскольку у банков достаточно «остатков иностранных банкнот».

9 марта ЦБ РФ ограничил продажу гражданам валюты и выдачу ее с действующих вкладов суммой $10 тыс. В тот день, 9 марта, рубль достиг исторического максимума — 120 руб./$, 127 руб./€. На 20 мая ЦБ РФ установил курс доллара — 62,4 руб./$, евро — 64,94 руб./€. Ограничения по долларам и евро будут действовать до 9 сентября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Миллиардер Алишер Усманов подал на развод с Ириной Винер
  • Цены на недвижимость в Улан-Баторе стремительно растут
  • США возобновили работу посольства в Киеве


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com