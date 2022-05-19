ЦБ России разрешил продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евро

CentralAsia (CA) - В России банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, сообщили в ЦБ.

«Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля»,— говорится в сообщении Банка России.

Регулятор пояснил, что снял ограничения по остальным валютам, поскольку у банков достаточно «остатков иностранных банкнот».

9 марта ЦБ РФ ограничил продажу гражданам валюты и выдачу ее с действующих вкладов суммой $10 тыс. В тот день, 9 марта, рубль достиг исторического максимума — 120 руб./$, 127 руб./€. На 20 мая ЦБ РФ установил курс доллара — 62,4 руб./$, евро — 64,94 руб./€. Ограничения по долларам и евро будут действовать до 9 сентября.