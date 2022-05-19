Миллиардер Алишер Усманов подал на развод с Ириной Винер

CentralAsia (UZ) - Бизнесмен Алишер Усманов после 30 лет брака подал на развод с тренером по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой, следует из карточки дела судебного участка мирового судьи № 205. Первым на это обратил внимание StarHit.

Заявление было подано 4 мая. 19 мая, представители сторон провели беседу, после чего супругам дали более двух недель, чтобы принять окончательное решение. Судебное заседание назначено на 7 июня.

Уроженец Узбекистана Алишер Усманов — основатель и основной акционер группы USM (49%), среди активов которой «Металлоинвест», «Удоканская медь», «МегаФон», совместное предприятие с китайской Alibaba Group AliExpress Russia и «Аккерманн цемент». Forbes оценивает его состояние в $15,7 млрд. По итогам 2021 года Усманов занял седьмое место в рейтинге богатейших россиян по версии издания.

После начала спецоперации России на Украине бизнесмен попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Усманов назвал решение ввести против него ограничения несправедливым, заявив, что основанием для них послужили «сфабрикованные и голословные обвинения», которые задели его «честь, достоинство и бизнес-репутацию».

Как сообщил Bloomberg, бизнесмен решил оспорить санкции ЕС и подал апелляцию в Европейский суд общей юрисдикции. Помимо этого, на фоне введенных ограничений Усманов приостановил свои полномочия главы Международной федерации фехтования (FIE), которой руководил с 2008 года.

Винер — легендарный тренер по художественной гимнастике. Она воспитала не одно поколение олимпийских чемпионок, среди которых Алина Кабаева, Маргарита Мамун и Евгения Канаева. Занимает пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.