Сенат США одобрил выделение Украине $40 млрд помощи

- Азия и мир, общество
- 23:58, 19 мая 2022
- Просмотров: 435
CentralAsia (CA) - Большинство американских сенаторов поддержали выделение $40 млрд помощи Украине, трансляцию ведет C-SPAN. Теперь закон будет направлен на подпись президенту Джо Байдену.
Как писал Bloomberg, $6 млрд пойдут на прямую помощь Киеву в области безопасности, $8,8 млрд — на экономическую поддержку, $9,05 млрд уйдут на пополнение запасов оружия от Пентагона, а $4 млрд рассчитаны на другие страны, поставляющие оружие Украине.
На глобальную продовольственную и гуманитарную помощь, которой будет управлять Агентство США по международному развитию (USAID), уйдет $4,35 млрд, а $700 млн — на глобальное продовольственное финансирование со стороны Госдепа.
Палата представителей одобрила инициативу 11 мая. Однако ее рассмотрение в сенате было заблокировано из-за позиции сенатора Рэнда Пола, который требовал внести поправки. Как отметил Пол, в случае принятия законопроекта, суммарная помощь Украине с прошлого года достигнет $60 млрд, что больше бюджета Госдепартамента. Такой объем может ускорить стремительный рост инфляции, пояснил он. Сенатор потребовал изменить законопроект и обязать управление генерального инспектора контролировать расходы по Украине.
Однако поправка Пола так и не была внесена, его возражение преодолели благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер, передавал CNN.