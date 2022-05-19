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Сенат США одобрил выделение Украине $40 млрд помощи

CentralAsia (CA) -  Большинство американских сенаторов поддержали выделение $40 млрд помощи Украине, трансляцию ведет C-SPAN. Теперь закон будет направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Как писал Bloomberg, $6 млрд пойдут на прямую помощь Киеву в области безопасности, $8,8 млрд — на экономическую поддержку, $9,05 млрд уйдут на пополнение запасов оружия от Пентагона, а $4 млрд рассчитаны на другие страны, поставляющие оружие Украине.

На глобальную продовольственную и гуманитарную помощь, которой будет управлять Агентство США по международному развитию (USAID), уйдет $4,35 млрд, а $700 млн — на глобальное продовольственное финансирование со стороны Госдепа.

Палата представителей одобрила инициативу 11 мая. Однако ее рассмотрение в сенате было заблокировано из-за позиции сенатора Рэнда Пола, который требовал внести поправки. Как отметил Пол, в случае принятия законопроекта, суммарная помощь Украине с прошлого года достигнет $60 млрд, что больше бюджета Госдепартамента. Такой объем может ускорить стремительный рост инфляции, пояснил он. Сенатор потребовал изменить законопроект и обязать управление генерального инспектора контролировать расходы по Украине.

Однако поправка Пола так и не была внесена, его возражение преодолели благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер, передавал CNN.

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