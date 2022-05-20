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США поставят Монголии 1 млн доз вакцины Pfizer

CentralAsia (MNG) -  США поставят один миллион доз вакцины Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет в Монголии, — сообщает посольство США в Улан-Баторе.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Монголии Майкла Клечески.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай обратился к США с просьбой поставить вакцины для детей в возрасте 5-11 лет в рамках программы COVAX в январе этого года.

Во время встречи посол Майкл Клечески объявил, что правительство Соединенных Штатов поставит в Монголию один миллион доз вакцины Pfizer в рамках программы COVAX.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Монголии Майкл Клечески обменялись мнениями об иностранных инвестициях и международной ситуации.

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