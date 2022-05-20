Fitch подтвердил рейтинг Монголии на уровне «B»; прогноз стабильный

CentralAsia (MNG) - 18 мая Fitch Ratings объявило, что оно оставило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Монголии в иностранной валюте без изменений или на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

Согласно пресс-релизу, экономические перспективы Монголии стабильны по следующим причинам:

Структурные сильные стороны, внешняя уязвимость: Рейтинги Монголии подкрепляются высокими показателями управления и доходом на душу населения по сравнению с аналогами категории «В», а также благоприятными среднесрочными перспективами роста. Рейтинги сдерживаются высокой зависимостью страны от внешнего финансирования, узкой экономической базой, преимущественно ориентированной на экспорт сырьевых товаров в Китай, и повторяющимися приступами политической нестабильности.

Краткосрочный рост остается сдержанным: Fitch прогнозирует, что рост в этом году останется сдержанным на уровне 1,2% после 1,4% в 2021 г., несмотря на повышенные цены на сырьевые товары и повторное открытие международных границ после достижения высоких показателей вакцинации против Covid-19. Тем не менее, экспорт угля и торговля другими товарами были серьезно нарушены из-за продолжающегося закрытия границы с Китаем, крупнейшим торговым партнером Монголии, в соответствии с политикой первого «динамического нуля Covid».

Fitch ожидает, что в 2023 г. перебои с пограничными перевозками уменьшатся, хотя могут возникнуть дополнительные риски снижения темпов роста, если перебои в торговле с Китаем будут более продолжительными. Глобальные экономические последствия войны на Украине и узкие места в поставках из-за перебоев с импортом из России и Китая приводят к инфляционному давлению, которое будет сказываться на реальных доходах и частном потреблении.

Благоприятные среднесрочные перспективы роста: Fitch прогнозирует, что рост ВВП ускорится до 6,3% в 2023 г. и 6,8% в 2024 г. по мере того, как сдерживающие факторы, связанные с нарушением торговых отношений и войной на Украине, ослабевают, а спрос Китая на основные экспортные товары Монголии остается достаточно высоким. У Монголии также есть потенциал использовать свои щедрые запасы природных ресурсов, поскольку подземная фаза рудника Оюу-Толгой (ОТ) начинает функционировать, а улучшение трансграничной инфраструктурной связи дает стране больше экономических выгод.

Прогресс в развитии OT: недавнее соглашение по стратегическому руднику Оюу-Толгой (ОТ), в котором государству принадлежит 34%, указывает на смягчение напряженных отношений между правительством и иностранными инвесторами в связи с задержками проекта, перерасходом средств и налогообложением. Мы считаем, что соглашение является хорошим предзнаменованием для продолжения разработки подземной фазы с потенциальными положительными последствиями для экспортных поступлений Монголии, фискальной отчетности и настроений иностранных инвесторов. Однако повторяющиеся приступы политической нестабильности из-за ресурсного национализма сказываются на рейтинге.

Значительный дефицит бюджета: Fitch прогнозирует увеличение дефицита бюджета до 4,4% ВВП в 2022 г. (в среднем по другим странам категории B: 4,7%) с расчетных 3,0% в 2021 г., поскольку мы предполагаем, что рост доходов будет ниже базовых ожиданий правительства. Мы прогнозируем, что дефицит бюджета сократится до 3,7% в 2023 году за счет более высоких доходов, поскольку восстановление экономики Монголии набирает обороты. Часть расходов на социальное обеспечение, связанных с пандемией, включая увеличение денежного пособия на детей (в среднем 3,1% ВВП на 2021-2022 годы), будет сохранена.

ESG — Управление: Монголия имеет оценку релевантности ESG (RS) «5[+]» за политическую стабильность и права и «5» за верховенство закона, институциональное и нормативное качество и контроль над коррупцией. Эти баллы отражают высокий вес показателей управления Всемирного банка (WBGI) в нашей собственной Модели суверенных рейтингов. Монголия имеет средний рейтинг WBGI на уровне 50-го процентиля, что отражает недавний опыт мирных политических преобразований, умеренный уровень прав на участие в политическом процессе, умеренный институциональный потенциал, установившееся верховенство закона и умеренный уровень коррупции.

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