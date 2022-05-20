Редкий рисунок Микеланджело продан на аукционе за 23 млн евро

CentralAsia (MNG) - В Париже на аукционе Christie’s выставили набросок итальянского художника эпохи Возрождения. Цена чернильного рисунка превзошла предыдущий рекорд Микеланджело, его работу «Воскресший Христос» продали в 2000 году за 9,5 млн евро.

Этот набросок датируется концом XV века, выполнен пером и коричневыми чернилами. На нем изображен обнаженный мужчина на фоне двух других фигур. В последний раз эскиз выставлялся на продажу в 1907 году. «Есть менее 10 рисунков Микеланджело, которые находятся в частных руках», - сообщила AFP директор отдела старинных рисунков Хелен Рихал.

France24 заявляет, что . 2019 году искусствоведы при инвентаризации частной французской коллекции идентифицировали его как одну из работ художника. В сентябре того же года рисунок был объявлен национальным достоянием Франции. Это предотвратило вывоз его с территории Пятой республики на 30 месяцев, а правительство и музеи получили возможность выкупить работу обратно. Однако предложений не поступало, и в последние недели набросок был выставлен на обозрение в Гонконге и Нью-Йорке, чтобы вызвать интерес к аукциону.

источник: IDAX

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения