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Редкий рисунок Микеланджело продан на аукционе за 23 млн евро

CentralAsia (MNG) -  В Париже на аукционе Christie’s выставили набросок итальянского художника эпохи Возрождения. Цена чернильного рисунка превзошла предыдущий рекорд Микеланджело, его работу «Воскресший Христос» продали в 2000 году за 9,5 млн евро.

Этот набросок датируется концом XV века, выполнен пером и коричневыми чернилами. На нем изображен обнаженный мужчина на фоне двух других фигур. В последний раз эскиз выставлялся на продажу в 1907 году. «Есть менее 10 рисунков Микеланджело, которые находятся в частных руках», - сообщила AFP директор отдела старинных рисунков Хелен Рихал.

France24 заявляет, что . 2019 году искусствоведы при инвентаризации частной французской коллекции идентифицировали его как одну из работ художника. В сентябре того же года рисунок был объявлен национальным достоянием Франции. Это предотвратило вывоз его с территории Пятой республики на 30 месяцев, а правительство и музеи получили возможность выкупить работу обратно. Однако предложений не поступало, и в последние недели набросок был выставлен на обозрение в Гонконге и Нью-Йорке, чтобы вызвать интерес к аукциону.

источник: IDAX

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