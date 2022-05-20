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В МИД состоялась церемония памятного гашения марки посвященные 50-летию дипотношения между Монголией и Японией

CentralAsia (MNG) -  Церемония памятного гашения марки, посвященной 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Японией, состоялась 19 мая в Министерстве иностранных дел.

В мероприятии приняли участие госсекретарь МИД Н.Анхбаяр, посол Японии в Монголии Кобаяси Хироюки и генеральный директор АО «Почта Монголии» Б.Анхбаатар, дипломаты-ветераны и исследователи.

Монголия и Япония имеют давние традиции письменности, литературы и культуры. Темой этой памятной марки является письменная культура наших двух стран, и традиционное японское стихотворение хайку, написанное на монгольском языке, было написано на монгольском классическом письме, изображая бескрайние степи Монголии, цветы мойл (монгольская черемуха) и красивые цветы японской сакуры.

Эта марка является 1099-й маркой в ​​истории монгольской марки и 17-й маркой, связанной с Японией.

Генеральный директор АО «Почта Монголии» Б. Анхбаатар вручил почетным гостям, присутствовавшим на церемонии, памятные марки. Старший дипломат О.Батсайхан оказал профессиональные консультации и содействие в создании марки.

источник: МИД Монголии

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