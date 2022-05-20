В Улан-Баторе состоялись учёния по контртеррористическим спецоперациям

CentralAsia (MNG) - 10-11 мая Антитеррористический совет Монголии и Главное управление полиции Монголии совместно организовали третье учение контртеррористической спецоперации «Хаан Шонхор-2022» на спортивном комплексе «Буянт-Ухаа».

Уникальность этих совместных учений заключалась в том, что они были организованы впервые в период реформирования правовой среды в области распространения оружия и борьбы с терроризмом, а также в городских условиях и имели важное значение для выполнения своих обязательств перед такими международными организациями, как как Организация Объединенных Наций и ОБСЕ.

Всего в третьем ежегодном совместном учении «Хаан Шонхор-2022» приняли участие 1800 офицеров и сотрудников Контртеррористического совета и других государственных органов.

Тренинг проходил по теме «Проведение контртеррористических операций в случае совершения террористического акта в период массовых беспорядков и захвата мест массовых развлечений и услуг».

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