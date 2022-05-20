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В пустыне Гоби в Монголии открывается новый музей. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  В пустыне Гоби в Монголии открылся новый музей «Говийн байгаль, түүхийн музей» - The Gobi Museum of Nature and History («Музей природы и истории Гоби»). Пустыня Гоби — земля динозавров и дом для разведения верблюдов, богатый дикой природой и растительностью.

В этом хорошо оборудованном музее представлено множество чучел животных Гоби, а также коллекция морских ракушек и морских окаменелостей (когда-то Южная Гоби находилась под водой). Есть также впечатляющий скелет протоцератопса и яйцо динозавра. Наверху обратите внимание на инструменты и антиквариат, которыми пользовался монгольский солдат в имперские времена.

Расположенный в городе Даланзадгад аймака Өмнөговь в Монголии, музей теперь открыт всю неделю с 09:00 до 18:00.

Вход в музей стоит 10 000 тугриков ($3,21) для местных жителей или иностранцев; но бесплатно для детей.

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