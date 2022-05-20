Представитель Монголии выступила на Конференции по разоружению

CentralAsia (MNG) - Посол Д. Гэрэлмаа, постоянный представитель Монголии при ООН в Женеве и других международных организациях, приняв участие в Генеральной Ассамблее Конференции по разоружению, рассказала о политике, проводимой правительством Монголии
Она отметила, что Конференция по разоружению не смогла начать переговоры по проекту многостороннего договора по разоружению за последние 20 лет. Она подчеркнула важность политической воли государств-членов для выхода из тупика.
Гэрэлмаа также подчеркнула, что решение Конференции по разоружению учредить подкомитеты по вопросам повестки дня в начале сессии этого года способствовало прогрессу конференции, но это решение не должно заменять План работы Конференции по разоружению.
Она также отметила, что полная ликвидация ядерного оружия является приоритетной целью Монголии в сфере международного мира, безопасности и разоружения. Пока эта цель не будет достигнута, важно обеспечить, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, не применяли ядерное оружие и не угрожали его применением против государств, не обладающих ядерным оружием.
В этом году отмечается 30-летие безъядерного статуса Монголии, заявила постоянный представитель Д. Гэрэлмаа. Она подчеркнула, что эта инициатива Монголии является вопросом не только безопасности Монголии, но и вклада Монголии в усилия по международному миру, безопасности и разоружению.
источник: МИД Монголии