Монгольская школьница завоевала бронзовую медаль на Гимназиада 2022

НОМИН Доржпурэв

CentralAsia (MNG) - С 14 по 22 мая во французской Нормандии проходит самое крупное мультиспортивное событие для школьников 16-18 лет — Гимназиада 2022. Турнир принимают девять городов.

Номин Доржпурэв завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо среди девушек в весовой категории до 57 кг на Юношеских Олимпийских играх Гимназиада в Нормандии, Франция!

Соревнования Гимназиады по-настоящему масштабные, в них принимают участие спортсмены из 64 стран, которые состязаются в 17-ти видах спортах, а также трех паралимпийских дисциплинах. Всего на турнир приехали 3600 юных атлетов, а организовывать Гимназиаду 2022 помогают полторы тысячи волонтеров.

Вот виды спорта, которые входят в программу соревнований: стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол 3x3, пляжный волейбол, бокс, брейкинг, фехтование, спортивная и художественная гимнастики, дзюдо, ориентирование, регби-7, плавание, настольный теннис, тхэквондо и борьба, а также паралимпийские легкая атлетика, плавание и дзюдо. Пять из этих дсиципилин впервые попали в программу — брейкинг, регби-7 и паралимпийских вида.

Монголия была представлена ​​на конкурсе впервые. Страна отправила во Францию ​​не очень значительную делегацию из 3-х школьников.

История Гимназиад началась в 1974 году в немецком Висбадене. Затем каждые два года европейские страны принимали эти соревнования вплоть до 1990 года. После Брюгге-1990 Гимназиаду решили проводить реже — раз в три или четыре года. В XXI веке соревнования активнее принимают как раз не европейские страны, например, Катар, Бразилия и Марокко. Впрочем, Франция всегда обожала этот турнир, он проводится на территории этого государства уже в пятый раз. Ни одна страна даже близко не подобралась к Франции по этому показателю.

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