Может ли цифровое управление укрепить демократические институты Монголии?

CentralAsia (MNG) - Монголия считает, что электронное правительство необходимо для устранения бюрократической волокиты в борьбе с коррупцией. Как продвигаются ее усилия?

В 2021 году Монголия внедрила свои первые в истории услуги электронного правительства, известные как E-Mongolia. Раннее внедрение E-Mongolia совпало с распространением COVID-19, что вынудило монгольских политиков оцифровать государственные услуги. За два года платформа цифрового управления Монголии зарекомендовала себя с положительной стороны. Зажатая между двумя мировыми державами – Россией и Китаем – Монголия полна решимости не пропустить четвертую промышленную революцию, век информационных технологий.

По состоянию на март 2022 года E-Mongolia оцифровала 630 государственных услуг, зарегистрировала 2 миллиона пользователей и успешно предоставила более 8,5 миллионов услуг. Недавно созданная цифровая архитектура Монголии улучшает связи между государственным и частным секторами, модернизирует работу финансовых учреждений и, что более важно, вносит изменения в повседневную жизнь людей.

Граждане Монголии теперь могут в цифровом виде получать различные государственные услуги, такие как подача заявления на получение паспорта или вида на жительство, регистрация новых компаний и подача заявления на получение бизнес-лицензии без необходимости стоять в очереди в местном регистрационном офисе. Более того, успешное предоставление цифровых услуг также распространяется на банковскую систему, обрабатывая платежи онлайн, а не лично.

Стремление к цифровизации естественным образом модернизирует государственное управление и цифровую архитектуру Монголии. Электронные услуги устраняют коррупцию и бюрократию в органах государственной регистрации. Внедрение E-Mongolia позволило госорганам сократить количество клиентских офисов и операторов услуг. Внедрив системы обратной связи, E-Mongolia стала институциональным инструментом, объединяющим государственные службы и частный сектор, учитывая, что их клиентура — одни и те же пользователи.

Эти изменения оказали прямое влияние на усилия Монголии по борьбе с коррупцией. Исследование Национального стратегического обзора 2021 года, проведенное Национальным технологическим университетом, показало снижение коррупции на начальном и среднем уровнях государственной службы.

Более того, E-Mongolia устраняет дополнительные шаги для граждан, одновременно экономя государственные расходы. По данным исследователей из Монгольского национального университета и Монгольского национального университета науки и технологий, в 2021 году E-Mongolia сэкономила около 57 миллиардов монгольских тугриков ( примерно $ 18,3 млн).

Ожидается, что в 2022 финансовом году Министерство связи сэкономит около $ 30 млн за счет сокращения бумажных, почтовых, транспортных и топливных расходов, а также заработной платы сотрудников. Эти дополнительные средства лучше направить обратно в цифровые технологии в качестве самостоятельных инвестиций.

Эти события являются важной вехой для страны с кочевой историей, которая стала цифровыми кочевниками только в эпоху информационных технологий.

Председатель Управления связи и информационных технологий Монголии Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл заявила: «С тех пор, как я стала председателем Управления связи и информационных технологий, самое большое изменение, которое я заметила, это то, что граждане начали использовать цифровую платформу E-Mongolia. Цифровая форма государственной службы включает в себя коммуникационный аспект, когда граждане активно отправляют вопросы, комментарии и опасения, касающиеся не только приложения, но и любых государственных услуг».

Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл

Конечная цель Монголии — стать цифровой нацией, вдохновленной другими небольшими государствами, такими как Эстония, Сингапур и Норвегия. Следовательно, внедрение E-Mongolia — это только начало амбициозного плана по использованию современных информационных технологий.

Последнее исследование, проведенное OECD Digital Government Policy Framework, показало, что ограничения, введенные в связи с COVID-19, усилили существующие попытки правительств в значительной степени полагаться на цифровую связь. В отчете OECD выделены шесть необходимых элементов для того, чтобы стать цифровой нацией: «цифровая по замыслу, правительство как платформа, государственный сектор, управляемый данными, открытый по умолчанию, управляемый пользователями и проактивность».

Основываясь на платформе E-Mongolia, можно с уверенностью сказать, что Монголия следует принципам OECD, заимствуя рабочие механизмы у других смарт-государств, таких как Эстония.

Цифровизация государственных услуг Монголии может укрепить ее институты. Цифровизация государственных услуг обеспечивает прозрачность и подотчетность со стороны правительства и может укрепить демократические институты, если цифровые инструменты позволят и повысят участие граждан.

Для Монголии, как для небольшого государства, так и для развивающейся страны, цифровизация открывает как новые возможности, так и более сложные задачи.

Индекс демократии EIU за 2021 год выявил отступление демократических институтов, часто связанное с репрессивными способами управления в цифровом пространстве. Монголия, несмотря на усилия по цифровизации, с 2014 года теряет свои позиции. По сравнению с Эстонией, которая продолжала превосходить других, увеличив свой балл с 7,74 до 7,84, показатель Монголии снизился с 6,62 до 6,42 по состоянию на 2021 год.

Эти цифры иллюстрируют уязвимость Монголии в политическом и гражданском пространстве. Переходя от традиционного управления к цифровому управлению, Монголия может решить многие нерешенные проблемы, которые способствуют снижению ее рейтинга.

По мере того как Монголия продолжает укреплять свои демократические институты, правительству и его ведомствам также необходимо будет внедрить новые механизмы и инструменты для решения старых проблем.

Одной из остающихся задач для E-Mongolia является заполнение цифрового пробела. Для любого правительства, занимающегося цифровым управлением, процесс внедрения должен быть улицей с двусторонним движением — цифровые услуги малопригодны, если у людей нет доступа к смартфонам, приложениям и интернет-сервисам.

В Монголии столь необходимая помощь должна быть нацелена на географически удаленные группы населения и обездоленные сообщества и обеспечить их доступ к цифровым технологиям.

Естественно, при правильном осуществлении усилия по цифровизации могут укрепить институты Монголии и стимулировать сотрудничество между государственным и частным секторами, объединяя их усилия для модернизации отдаленных районов и позволяя людям более активно взаимодействовать со своим правительством и получать информацию о нем. Однако для того, чтобы Монголия полностью приняла модель цифровой нации, ей потребуются значительные инвестиции в науку и технологии. Что еще более важно, правовая среда в Монголии должна быть благоприятна для инвесторов и открыта для предприимчивых вкладчиков.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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