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Певица Рианна родила сына

CentralAsia (CA) -  У певицы Рианны и ее бойфренда, рэпера Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky, родился мальчик, сообщил телеканал TMZ.

Пара впервые стала родителями. По данным телеканала, певица родила мальчика 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса, его имя пока неизвестно.

О беременности 34-летней Рианны стало известно в конце января.

Ранее певица дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей подготовке к материнству, а также призналась, что не планировала ребенка. Исполнительница поведала, что беременность стала для нее сюрпризом.

В 2021 году Forbes признал Рианну долларовым миллиардером. На тот момент ее состояние составляло $1,7 млрд (сейчас издание оценивает состояние певицы в ту же сумму). Из них $1,4 млрд принес косметический бренд Fenty Beauty, в котором у Рианны 50%.

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