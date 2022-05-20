Певица Рианна родила сына

CentralAsia (CA) - У певицы Рианны и ее бойфренда, рэпера Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky, родился мальчик, сообщил телеканал TMZ.

Пара впервые стала родителями. По данным телеканала, певица родила мальчика 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса, его имя пока неизвестно.

О беременности 34-летней Рианны стало известно в конце января.

Ранее певица дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей подготовке к материнству, а также призналась, что не планировала ребенка. Исполнительница поведала, что беременность стала для нее сюрпризом.

В 2021 году Forbes признал Рианну долларовым миллиардером. На тот момент ее состояние составляло $1,7 млрд (сейчас издание оценивает состояние певицы в ту же сумму). Из них $1,4 млрд принес косметический бренд Fenty Beauty, в котором у Рианны 50%.