В Узбекистане открыто 27 новых урановых месторождений

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 мая ознакомился с презентацией проектов, направленных на дальнейшее развитие геологической отрасли, увеличение запасов полезных ископаемых и подземных водных ресурсов.

В последние годы в результате как научного, так и технологического укрепления отечественной геологической сферы расширились масштабы геологоразведочных работ, выявлены новые месторождения. На их базе строятся крупные предприятия и разрабатываются перспективные проекты.

Открыто 27 новых урановых месторождений, создана устойчивая сырьевая база. Однако в сфере еще много незадействованных возможностей. В связи с этим глава государства поручил увеличить добычу ценных и редких металлов.

На презентации ответственные лица представили информацию о предстоящей работе. Так, сформировано 14 проектов на общую сумму 182 миллиона долларов.

Президент отметил, что необходимо не ограничиваться этими проектами и ставить более высокие цели.

Для этого поставлена задача разработать отдельную программу геологоразведочных работ на 2022-2026 годы. В программе будут предусмотрены увеличение запасов урана за счет освоения 8 новых месторождений и 18 перспективных участков, использование современного бурового оборудования из-за рубежа, создание цифровой геологической модели.

Также даны указания касательно трансформации государственного предприятия «Навоийуран», привлечения иностранных специалистов и совершенствования технологических процессов.

Рассмотрены также предложения по разработке перспективных месторождений и привлечению к ним инвесторов. Так, при Фонде реконструкции и развития Узбекистана планируется создать проектный офис «Янги кон» с уставным капиталом 15 миллионов долларов. Этот проектный офис займется реализацией инвестиционных проектов по добыче лития, алюминия, магния, графита и других редких металлов.

Глава государства указал на неуклонный рост стоимости урана на мировом рынке и подчеркнул необходимость уделить в новых проектах особое внимание переработке этого сырья и созданию продукции с добавленной стоимостью.

Указано на необходимость расширения геологических направлений в техникумах Зарафшана, Ангрена и Гузара, подготовки квалифицированных работников.

В прошлом году в стране был создан кластер медной промышленности. По соответствующей программе планируется увеличить добычу меди в два раза и произвести продукцию на 8 миллиардов долларов.

На презентации доложено о ходе работы в этом направлении.

Как известно, одной из самых острых проблем в регионе является нехватка воды. С учетом этого необходимо разумно использовать подземные воды. К сожалению, за последние годы уровень грунтовых вод понизился до 5 метров в 13 районах и до 20 метров в 9 районах.

В связи с этим ответственным организациям поручено увеличить запасы подземных вод и организовать их рациональное использование.