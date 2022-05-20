ООН: на Украине с начала военных действий погибли 3811 мирных жителей

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CentralAsia (CA) - С начала российских военных действий в Украине погибли 3811 мирных жителей, 4278 гражданских получили ранения, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека от 19 мая.

Среди погибших — 1429 мужчин, 937 женщин, 87 девочек, 98 мальчиков, пол 70 детей и 1190 совершеннолетних пока неизвестен. Среди раненых — 774 мужчины, 528 женщин, 103 девочки, 115 мальчиков, пол 164 детей и 2594 совершеннолетних пока неизвестен.

«В Донецкой и Луганской областях: 4422 пострадавших (2099 убитых и 2323 раненых). На подконтрольной правительству территории: 3 794 жертвы (1 973 убитых и 1 821 раненых). На территории, контролируемой аффилированными с Россией вооруженными формированиями: 628 жертв (126 убитых и 502 раненых)», - говорится в сообщении.

ООН утверждает, что смерти и ранения связаны в основном с применением вооружений с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары. ООН считает, что фактическое число погибших и пострадавших значительно выше.