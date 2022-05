Исследование предполагает, что стада способствовали изменениям в Древней Монголии

CentralAsia (MNG) - Согласно заявлению, опубликованному Мичиганским университетом, Алисия Вентреска Миллер из Мичиганского университета и ее коллеги из Института истории человечества им. Макса Планка, Монгольского университета и Национального музея Монголии отслеживали потребление бронзового века молочных продуктов в бронзовом веке в Монгольском Алтае с помощью анализа белков, извлеченных из зубного камня человека.

Отслеживая потребление молочных продуктов среди населения Алтайских гор в Монголии, исследователи выявили решающую роль домашних овец, коз и крупного рогатого скота в древней экономике. Использование жвачного скота в конечном итоге привело к росту населения, созданию общественных кладбищ и строительству больших памятников. Хотя эти ярко выраженные изменения произошли в тандеме с самыми ранними свидетельствами разведения лошадей в Монголии, потребление молока для лошадей оставалось относительно новой практикой до более поздних периодов.

Таким образом, распространение стад на Монгольском Алтае привело к немедленным изменениям в рационе питания людей с задержкой последующих социальных и демографических преобразований, говорит ведущий автор исследования Алисия Вентреска Миллер, доцент кафедры антропологии Мичиганского университета.

«Поскольку мы отодвигаем сроки введения домашнего скота, нам необходимо переосмыслить темпы социальных изменений, которые могут произойти в гораздо более длительных временных масштабах», — сказала она.

Развитие более сложных социальных систем в регионе последовало примерно в 1350 г. до н.э., примерно в то же время, когда были обнаружены свидетельства самого раннего употребления кобыльего молока. Исследователи добавили, что первоначально потребление лошадиного молока было редким и, возможно, ограничивалось ритуалами.

Прочитайте оригинальную научную статью об этом исследовании в PLOS ONE. Чтобы узнать больше об археологических исследованиях в Монголии, перейдите на страницу «Around the World: Mongolia».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения