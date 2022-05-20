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Монгольская молодежь, работающая в ведущих технологических компаниях, делится своим опытом

CentralAsia (MNG) -  Министерство иностранных дел и НПО «Совет монголов за рубежом» и «Цахим Өртөө Холбоо» проведут 3 июля 17-й Форум развития Монголии.

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 вызвала замедление глобального экономического роста и создала трудности в трансграничной логистике, в последние несколько лет технологический сектор быстро развивался.

В это время, когда искусственный интеллект, блокчейн и другие технологии создают равные возможности для каждой страны и нации, инвестиции в развитие технологий достигли рекордного уровня во всем мире в 2020-2021 годах. Точно так же Монголия также придает большое значение переходу на цифровые технологии с недавним созданием Комитета по цифровой политике и Министерства цифрового развития и связи.

С целью создания конкурентоспособной на международном уровне технологической системы и определения участия частного сектора и государственной поддержки в этом году форум будет организован под темой «Технологический форум для монголов за рубежом». Форум соберет молодежь страны, работающую в ведущих технологических компаниях, которые поделятся своим опытом.

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