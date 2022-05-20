Следственный комитет РФ возбудил дело из-за нападения на посла России в Польше

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Польше Сергея Андреева. 9 мая дипломата облили красной краской, когда он собирался возложить цветы к могиле советских солдат в Варшаве.

СКР квалифицировал инцидент по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на пользующихся международной защитой лиц и их транспорт, совершенное в целях осложнения международных отношений). Ведомство отмечает, что подобные случаи «должны строго преследоваться по закону». По версии российского следствия, нападение совершили гражданка Украины Ирина Земляна и «иные неустановленные лица», их целью было «осложнение международных отношений» между Россией и Польшей.

«В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях государство пребывания обязано относиться к дипломатическому работнику с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство»,— говорится в пресс-релизе СКР.

Инцидент с послом РФ в Польше произошел на фоне российской военной операции на Украине, которая проводится с 24 февраля. Сергей Андреев допустил, что нападение на него координировали со спецслужбами Польши. В МИД РФ заявили, что ждут официальных извинений от польских властей. 11 мая неизвестные облили краской табличку на посольстве Польши в Москве.